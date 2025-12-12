В аэропорту Махачкалы ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Махачкалы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Махачкалы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.

До этого в Росавиации сообщили, что аэропорты в Грозном, Владикавказе и Магасе возобновили прием и отправку воздушных судов.

По данным министерства обороны РФ, ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Орловской и Ростовской областях сбили по одному дрону, в Тамбовской и Тульской областях — по два. Над акваторией Черного моря, а также в Тверской и Смоленской областях нейтрализовали по три воздушные цели. Атаку четырех летательных аппаратов отразили в столичном регионе, в Ярославской области ликвидировали восемь БПЛА. Большую часть беспилотников — 63 — сбили над Брянской областью.

Ранее самолет Пашиняна не смог сесть в Москве из-за ограничений на использование воздушного пространства.