Некоторые россияне получат пенсию за январь досрочно

Граждане, у которых срок выплаты пенсии выпадает на первую половину месяца, получат пенсию за январь досрочно — в конце декабря, если деньги приходя на карту. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, пишет ТАСС.

«Речь идет о тех, кто получает пенсию через банки на свои пластиковые карты. Это значительная часть получателей. Эти переводы сделаем досрочно за все 12 дней новогодних каникул», — сказал глава ведомства.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что в России необходимо и дальше системно работать над увеличением доходов пенсионеров, пенсии должны увеличиваться темпами не ниже инфляции.

10 декабря экономист, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин заявил «Газете.Ru», что социальная пенсия в России — это, скорее, минимум для выживания, а не достойного заслуженного отдыха. Он считает, что минимальный размер пенсии должен составлять 35 тыс. рублей. Никитин уверен, что часть средств может быть получена после проведения масштабной ревизии и оптимизации работы Социального фонда России (СФР).

По данным СФР, средняя пенсия россиян по старости составила почти 25,2 тыс. рублей в месяц по состоянию на 1 октября 2025 года. Средняя пенсия работающих пенсионеров достигла 22,4 тыс. рублей, а неработающих — 25,8 тыс. рублей.

Ранее депутат Нилов заявил, что страшилки о пенсии вносят сумбур и накаляют ситуацию в стране.