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Трампа объявили человеком года

Time объявил Трампа человеком года

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Time

Журнал Time объявил избранного президента США Дональда Трампа человеком года. Об этом говорится в статье журнала с соответствующим заголовком.

Сообщалось, что в связи с этим республиканец в четверг, 12 декабря, примет участие в открытии Нью-Йоркской фондовой биржи и ударит в колокол, что знаменует начало торгов.

Всего на титул человека года были номинированы десять человек. Помимо Трампа, журнал обратил внимание на вице-президента США Камалу Харрис, которая вступила в борьбу за пост главы американского государства, после того как из гонки выбыл действующий президент страны Джо Байден, и проигравшую Трампу. Кроме того, в списке значился основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, бизнесмен-миллиардер, который получил место в новой администрации американского президента.

Также в списке были принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, у которой в этом году обнаружили рак, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие политические и общественные деятели.

С 1927 года Time в декабрьском номере называет человека года и выносит его фотографию на обложку журнала. Решение о присуждении звания принимает редакция. Для получения титула необходимо оказать значительное влияние на мир за последние 12 месяцев, нередко влияние может быть и негативным.

Трамп уже получал в 2016 году титул человеком года после первой победы политика на выборах президента США.

Ранее в ЕС начали наращивать запасы на складах перед инаугурацией Трампа.

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