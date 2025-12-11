Журнал Time выбрал «человека года»

Американский журнал Time назвал «архитекторов искусственного интеллекта», в том числе главу компании xAI Илона Маска, основателя Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга и главу OpenAI Сэма Альтмана, «Человеком года». Об этом сообщается на странице издания в соцсети X.

На обложке, оформленной по образу известной фотографии «Обед на небоскребе» (фото, сделанное в 1932 году с 11 рабочими во время строительства «RCA Building» — прим. ред.), на железной балке над Нью-Йорком сидят Цукерберг, Маск, Альтман, а также генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, гендиректор AMD Лиза Су, гендиректор DeepMind (принадлежит Google) Демис Хассабис, глава Anthropic Дарио Амодей и основательница ImageNet Фэй-Фэй Ли.

Пользователи онлайн-платформы прогнозов Polymarket предполагали, что на этот раз Time выберет «Человеком года» президента США Дональда Трампа, гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга, главу OpenAI Сэма Альтмана или папу Римского Льва XIV.

В 2024 году Time выбрал человеком года Трампа.

С 1927 года Time в декабрьском номере называет человека года и выносит его фотографию на обложку журнала. Решение о присуждении звания принимает редакция. Для получения титула необходимо оказать значительное влияние на мир за последние 12 месяцев, нередко влияние может быть и негативным.

Ранее британской Financial Times составил список самых влиятельных людей мира.