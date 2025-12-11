На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Волгоградской области жители пострадавшего при взрыве дома вернулись в квартиры

В Петрове Вале жильцы двух подъездов пострадавшего дома вернулись в квартиры
true
true
true
close
Жесть Волгоград/VK

В городе Петров Вал жители двух подъездов дома, в котором произошел взрыв, вернулись в квартиры. Об этом сообщила администрация Волгоградской области в Telegram-канале.

«По итогам обследования дома, пострадавшего, по предварительной версии, в результате хлопка газа, принято решение о возращении жильцов двух из трех подъездов в свои квартиры», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что в подъездах сохранили подачу коммунальных ресурсов. При этом в секторе, в котором произошел взрыв, частности отключили от водо- и электроснабжения. Жителям подъезда предложили места в пункте временного размещения, отметили в администрации.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, при взрыве в многоквартирном доме в городе Петров Вал пострадали четыре человека. По данным журналистов, в их числе мужчина, который получил ожог груди и руки 2-3 степени и женщина, у которой диагностировали ожоги 90% тела. Кроме того, пострадали женщина и ребенок. На месте происшествия работают спасатели и медики, разбираются завалы.

Местные жители рассказали, что в какой-то момент услышали, как сильно «грохнуло». По их словам, пострадала квартира на последнем этаже, во всем доме вылетели окна.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил разобраться с причинами ЧП.

Ранее прокуратура назвала предварительную причину обрушения дома под Волгоградом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами