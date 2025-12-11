В Волгоградской области жители пострадавшего при взрыве дома вернулись в квартиры

В городе Петров Вал жители двух подъездов дома, в котором произошел взрыв, вернулись в квартиры. Об этом сообщила администрация Волгоградской области в Telegram-канале.

«По итогам обследования дома, пострадавшего, по предварительной версии, в результате хлопка газа, принято решение о возращении жильцов двух из трех подъездов в свои квартиры», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что в подъездах сохранили подачу коммунальных ресурсов. При этом в секторе, в котором произошел взрыв, частности отключили от водо- и электроснабжения. Жителям подъезда предложили места в пункте временного размещения, отметили в администрации.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, при взрыве в многоквартирном доме в городе Петров Вал пострадали четыре человека. По данным журналистов, в их числе мужчина, который получил ожог груди и руки 2-3 степени и женщина, у которой диагностировали ожоги 90% тела. Кроме того, пострадали женщина и ребенок. На месте происшествия работают спасатели и медики, разбираются завалы.

Местные жители рассказали, что в какой-то момент услышали, как сильно «грохнуло». По их словам, пострадала квартира на последнем этаже, во всем доме вылетели окна.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил разобраться с причинами ЧП.

Ранее прокуратура назвала предварительную причину обрушения дома под Волгоградом.