В администрации Волгоградской области назвали причину взрыва в жилом доме

В администрации Волгоградской области назвали предварительную причину обрушения многоквартирного дома в городе Петров Вал. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

«По предварительной версии, инцидент связан с нарушениями при эксплуатации газового оборудования», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее очевидцы заявили , что в многоквартирном доме в Петров Вале произошел взрыв. Местные жители услышали резкий хлопок в доме на улице Ленина. По их словам, в квартире, в которой произошел взрыв, проживали бабушка с внучкой.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил своим заместителям и главам органов исполнительной власти совместно с руководством муниципального образования оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате взрыва в многоквартирном доме в городе Петров Вал. В результате инцидента пострадали четверо человек — трое взрослых и один ребенок.

