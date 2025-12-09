В Тюмени тарифы на воду и тепло дважды подорожают в 2026 году

Тарифы на ЖКХ в Тюмени вырастут на 1,7% с января и до 32,4% с октября

Жителей Тюмени в 2026 году ждет двукратное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги — с 1 января и с 1 октября. Наибольший рост, как сообщает URA.RU, коснется платы за холодную воду.

Согласно информации, осенью тариф на питьевую воду от «Тюмень Водоканал» поднимется сразу на 32,4%, а в целом за год увеличение составит 34,1%. Водоотчение подорожает на 28,3% с октября.

Отопление от компании УСТЭК с нового года подорожает на 1,7%, а с октября — на 25,19%. Тарифы на газ («Газпром межрегионгаз Север») вырастут на 1,7% и 10,01%, а на электроэнергию — в зависимости от поставщика и типа учета, с пиковым ростом в дневной зоне до 23,4%. Плата за вывоз ТКО увеличится на 17,2% с октября.

9 декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что повышение тарифов ЖКХ не должно приобретать стихийного характера.

30 октября в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России рассказали, что тарифы на коммунальные услуги регулярно индексируются для модернизации инфраструктуры ЖКХ.

В ведомстве пояснили, что рост тарифов продиктован необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности. Это нужно для бесперебойного предоставления коммунальных услуг. Также индексация тарифов нужна на развитие инфраструктуры городского хозяйства с учетом затрат на ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

