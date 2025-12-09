Удары по энергетической и транспортной инфраструктуре продвигает и расширяет именно президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, передает ТАСС.

«За что он регулярно и получает болезненный ответ», — отметил он.

6 декабря Зеленский заявил, что российские военнослужащие нанесли удары по инфраструктуре и энергетике Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Были также удары по предприятиям Киевской области. Главные цели этих ударов снова энергетика», — написал Зеленский.

Президент Украины добавил, что удары были нанесены по предприятиям Киевской области, по объектам инфраструктуры в Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Одесской и Николаевской областях. Зеленский вновь потребовал от западных стран новую партию военной помощи и усиления антироссийских санкций.

Ранее в Минобороны РФ назвали уничтоженные за сутки объекты инфраструктуры ВСУ.