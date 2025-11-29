В части Киева отсутствует теплоснабжение

Часть Киева остается временно без теплоснабжения. Об этом заявила киевская городская государственная администрация в своем Telegram-канале.

«Часть потребителей города временно остаются без теплоснабжения», — отмечается в публикации.

В администрации уточнили, что подача тепла не осуществляется для части потребителей в Подольском, Оболонском, Святошинском и Шевченковском районах города.

29 ноября министерство энергетики Украины сообщило, что в Киеве и в Киевской области зафиксированы масштабные перебои с электроэнергией.

По данным ведомства, ночью на объектах энергетики в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях произошли взрывы. Специалисты рассказали, что во всех регионах страны применяются графики почасовых отключений. Помимо этого, во многих областях продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Незадолго до этого мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в системе водоснабжения на правом берегу Киева упало давление.

Ранее Зеленский признал, что предстоящая зима будет для Украины «очень тяжелой».