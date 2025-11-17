На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о жалобах украинцев на рост цен

РИА Новости: украинцы жалуются на рост цен на ЖКХ, продукты и лекарства
true
true
true
close
Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинцы массово жалуются на рост цен на продукты, лекарства и ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Цены растут каждый день. И на продукты, и на лекарства. ЖКХ вроде и так уже для многих неподъемные», — поделился житель Николаева.

По его словам, траты на ЖКХ зависят от количества человек в семье и наличия счетчиков.

Украинец, проживающий в Кривом Роге, отметил, что хлеб за год подорожал на три-пять гривен (на 6–10 рублей), молочные продукты — на 5–20 гривен (на 10–38 рублей), мясные продукты — на 100–150 гривен (на 193–289 рублей). Цены на лекарства выросли на 50–300 гривен (на 96–579 рублей). При этом программа украинских властей «Доступные лекарства» лишь частично покрывает потребности больных диабетом, в нее также не входят массовые лекарства (аспирин, корвалол украинского производства).

7 ноября директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью украинскому изданию «Телеграф» рассказал, что страна может столкнуться с дефицитом газа к весне 2026 года.

Кроме того у Киева возникнут проблемы с ресурсами для приобретения газа уже к следующему отопительному сезону. Стране может понадобится 4,5–5 млрд куб. м дополнительных объемов газа.

Ранее на Украине решили зафиксировать цены на газ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами