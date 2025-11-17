РИА Новости: украинцы жалуются на рост цен на ЖКХ, продукты и лекарства

Украинцы массово жалуются на рост цен на продукты, лекарства и ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Цены растут каждый день. И на продукты, и на лекарства. ЖКХ вроде и так уже для многих неподъемные», — поделился житель Николаева.

По его словам, траты на ЖКХ зависят от количества человек в семье и наличия счетчиков.

Украинец, проживающий в Кривом Роге, отметил, что хлеб за год подорожал на три-пять гривен (на 6–10 рублей), молочные продукты — на 5–20 гривен (на 10–38 рублей), мясные продукты — на 100–150 гривен (на 193–289 рублей). Цены на лекарства выросли на 50–300 гривен (на 96–579 рублей). При этом программа украинских властей «Доступные лекарства» лишь частично покрывает потребности больных диабетом, в нее также не входят массовые лекарства (аспирин, корвалол украинского производства).

7 ноября директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью украинскому изданию «Телеграф» рассказал, что страна может столкнуться с дефицитом газа к весне 2026 года.

Кроме того у Киева возникнут проблемы с ресурсами для приобретения газа уже к следующему отопительному сезону. Стране может понадобится 4,5–5 млрд куб. м дополнительных объемов газа.

Ранее на Украине решили зафиксировать цены на газ.