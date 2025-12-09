Путин призвал решить проблему с электросамокатами в населенных пунктах

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разобраться в ситуации с организацией движения. В частности, речь идет об электровелосипедах и электросамокатах курьеров в населенных пунктах, заявил президент России Владимир Путин в ходе Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

12 октября сообщалось, что согласно исследованию большинство россиян — 81-82% — считают, что электросамокаты представляют опасность для пешеходов, а порядка 55% россиян требуют введения скоростных ограничений для них до 10 км/ч.

По результатам опроса стало понятно, как пользователи электросамокатов, так и не использующие их — 75% и 88% соответственно, признают опасность этого вида передвижения для пешеходов. Помимо этого, россияне признают высокий риск травм из-за электросамокатов.

Согласно статистике, за первые шесть месяцев 2025 года в России почти на 10% выросло количество трагических случаев в ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Согласно официальному обзору аварийности, большинство не выживших управляли этими устройствами.

Ранее московским курьерам представили новый образовательный курс по ПДД.