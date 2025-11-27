Московским курьерам представили новый образовательный курс по ПДД

«Яндекс» создал для курьеров на велотранспорте курс по ПДД из пяти разделов

«Яндекс» подготовил для курьеров новый образовательный курс, он посвящен безопасности передвижения в городском пространстве и учитывает особенности передвижения на велотранспорте. Презентация интенсива прошла в Москве, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что курс разработан совместно с компанией «Профтехнология» и Дмитрием Поповым — экспертом по безопасности дорожного движения и членом рабочей группы при правительстве России. Его цель — помочь курьерам лучше понимать ПДД и безопасно передвигаться по городу, особенно на велотранспорте.

Учебные материалы выполнены в формате коротких и понятных видео. Всего в курсе пять разделов, они посвящены проверке электровелосипеда и экипировки курьера, правилам передвижения, скорости и маневрам, дорожным знакам и светофорам, а также действиям при ДТП.

После завершения курса все курьеры проходят обязательное тестирование.

Представители компании также рассказали о развитии собственных инициатив в сфере безопасности. В частности, глава операционного управления «Яндекс Еды» Сергей Долгов сообщил, что за год компания вложила в развитие инициатив для увеличения безопасности доставок порядка 800 млн рублей.

Кроме того, руководитель сервиса «Яндекс Байк» Николай Булдаков представил новую модель безопасного электровелосипеда собственной разработки компании.

В компании добавили, что мероприятие в Москве стало вторым в этом году — первая встреча прошла в апреле. Главной целью инициатив является поддержка коммуникации с курьерами и повышение уровня их знаний о безопасности при выполнении доставки.