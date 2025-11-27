На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Московским курьерам представили новый образовательный курс по ПДД

«Яндекс» создал для курьеров на велотранспорте курс по ПДД из пяти разделов
true
true
true
close
Пресс-служба «Яндекса»

«Яндекс» подготовил для курьеров новый образовательный курс, он посвящен безопасности передвижения в городском пространстве и учитывает особенности передвижения на велотранспорте. Презентация интенсива прошла в Москве, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что курс разработан совместно с компанией «Профтехнология» и Дмитрием Поповым — экспертом по безопасности дорожного движения и членом рабочей группы при правительстве России. Его цель — помочь курьерам лучше понимать ПДД и безопасно передвигаться по городу, особенно на велотранспорте.

Учебные материалы выполнены в формате коротких и понятных видео. Всего в курсе пять разделов, они посвящены проверке электровелосипеда и экипировки курьера, правилам передвижения, скорости и маневрам, дорожным знакам и светофорам, а также действиям при ДТП.

После завершения курса все курьеры проходят обязательное тестирование.

Представители компании также рассказали о развитии собственных инициатив в сфере безопасности. В частности, глава операционного управления «Яндекс Еды» Сергей Долгов сообщил, что за год компания вложила в развитие инициатив для увеличения безопасности доставок порядка 800 млн рублей.

Кроме того, руководитель сервиса «Яндекс Байк» Николай Булдаков представил новую модель безопасного электровелосипеда собственной разработки компании.

В компании добавили, что мероприятие в Москве стало вторым в этом году — первая встреча прошла в апреле. Главной целью инициатив является поддержка коммуникации с курьерами и повышение уровня их знаний о безопасности при выполнении доставки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами