В России выросло число жертв ДТП с электросамокатами

Число аварий с электросамокатами в РФ сократилось, но растет смертность

За первые шесть месяцев 2025 года в России почти на 10% выросло количество трагических случаев в ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Согласно официальному обзору аварийности, большинство погибших управляли этими устройствами, передает ТАСС.

Несмотря на общее снижение числа аварий на 20% (до 1513 инцидентов), количество погибших достигло 23 человек, что на 9,5% выше показателей 2024 года.

Среди жертв четверо несовершеннолетних. Число пострадавших сократилось на 20,3%, составив 1572 человека, включая 497 детей. В 95,7% случаев погибшими были сами водители СИМ, причем один из них являлся пассажиром. Единственный случай гибели пешехода произошел в результате наезда электросамоката.

Наибольшее количество ДТП зарегистрировано в Москве (251 случай), Костромской (95) и Нижегородской (92) областях, Омской области (77), Санкт-Петербурге (65), Краснодарском крае (58), Свердловской (58) и Новосибирской (55) областях. Пик аварийности пришелся на июнь. Более половины инцидентов (53,6%) связаны с арендованными устройствами, тогда как личные самокаты стали участниками 45,8% ДТП.

В российских регионах стали запрещать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Впервые полный запрет на них ввели в Благовещенске, а затем — в Елабуге и двух муниципалитетах Ставропольского края. Сторонники инициативы ссылаются на отсутствие нужной инфраструктуры и рост числа ДТП. Однако правозащитники считают, что подобные меры приведут к еще большему хаосу в отрасли. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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