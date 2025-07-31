На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России выросло число жертв ДТП с электросамокатами

Число аварий с электросамокатами в РФ сократилось, но растет смертность
true
true
true
close
Антон Денисов/РИА Новости

За первые шесть месяцев 2025 года в России почти на 10% выросло количество трагических случаев в ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Согласно официальному обзору аварийности, большинство погибших управляли этими устройствами, передает ТАСС.

Несмотря на общее снижение числа аварий на 20% (до 1513 инцидентов), количество погибших достигло 23 человек, что на 9,5% выше показателей 2024 года.

Среди жертв четверо несовершеннолетних. Число пострадавших сократилось на 20,3%, составив 1572 человека, включая 497 детей. В 95,7% случаев погибшими были сами водители СИМ, причем один из них являлся пассажиром. Единственный случай гибели пешехода произошел в результате наезда электросамоката.

Наибольшее количество ДТП зарегистрировано в Москве (251 случай), Костромской (95) и Нижегородской (92) областях, Омской области (77), Санкт-Петербурге (65), Краснодарском крае (58), Свердловской (58) и Новосибирской (55) областях. Пик аварийности пришелся на июнь. Более половины инцидентов (53,6%) связаны с арендованными устройствами, тогда как личные самокаты стали участниками 45,8% ДТП.

В российских регионах стали запрещать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ). Впервые полный запрет на них ввели в Благовещенске, а затем — в Елабуге и двух муниципалитетах Ставропольского края. Сторонники инициативы ссылаются на отсутствие нужной инфраструктуры и рост числа ДТП. Однако правозащитники считают, что подобные меры приведут к еще большему хаосу в отрасли. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее москвич сломал шею при падении с самоката в центре Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами