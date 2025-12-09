На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поддержал предложение упростить прием в школы для детей соотечественников

Путин поддержал предложение упростить прием в школы детей соотечественников
Президент России Владимир Путин поддержал предложение скорректировать порядок приема в российские школы детей соотечественников, переехавших в РФ из-за рубежа, если русский язык для них является родным. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передает «Интерфакс».

Инициативу выдвинул глава СПЧ Валерий Фадеев, предложив упростить процедуру зачисления таких детей. Путин согласился, отметив, что вместо экзаменов детям нужна помощь в освоении предметов, и поручил внести соответствующие изменения в нормативные документы.

«Какие экзамены? Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов», — сказал президент.

В конце ноября председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» предложил отменить для носителей русского языка тесты для приема в школы России. Так он отреагировал на видеообращение 12-летней девочки из семьи русских репатриантов из Казахстана о том, что она не может учиться в российской школе в Тобольске из-за результатов вступительного экзамена по русскому языку.

Ранее сообщалось, что только каждый пятый ребенок мигрантов смог поступить в российские школы.

