Депутат Миронов обвинил Минпросвещения в издевательстве над русской девочкой из Казахстана

Депутат Миронов: носители русского языка не должны сдавать тесты для приема в школы России
РИА Новости

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» предложил отменить для носителей русского языка тесты для приема в школы России. Так он отреагировал на видеообращение 12-летней девочки из семьи русских репатриантов из Казахстана о том, что она не может учиться в российской школе в Тобольске из-за результатов вступительного экзамена по русскому языку.

«Это не первый дикий случай, когда чиновники от образования не допускают до обучения в российской школе носителей русского языка. И все из-за инструкции, которую левой ногой написали в Минпросе. Лишь недавно ведомство упростило процедуру тестирования, но только для участников программы переселения соотечественников, печально известной как канал массового завоза таджиков в Россию. А вот славянам в российские школы, очевидно, путь заказан», — подчеркнул парламентарий.

По мнению лидера «Справедливой России» ситуация с девочкой из Тобольска выходит за рамки законодательства и здравого смысла.

«У девочки мать — гражданка РФ, значит она, как и ряд других лиц, указанных в законе, освобождена от подтверждения владения устной и письменной речью на русском. Да, речь идет о приеме в гражданство, но, если государство в этом случае не считает нужным требовать экзаменов, они тем более излишни для приема в школу. Минпросу нужно срочно переделать свою инструкцию, а чиновникам из Тобольска прекратить издеваться над девочкой», — убежден Миронов.

Ранее Милонов заявил, что готов лично отвести в школу девочку из Казахстана, не сдавшую языковой тест.

