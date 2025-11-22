На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Только каждый пятый ребенок мигрантов смог поступить в российские школы

Глава Рособрнадзора Музаев: в школы России поступили лишь 19% детей мигрантов
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Только 19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы после проверки документов и сдачи тестирования по русскому языку. Об этом сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он указал, что после предъявления полного пакета документов и прохождения языкового экзамена в образовательные учреждения были зачислены лишь те дети, кто выполнил оба требования. По данным ведомства, это примерно пятая часть всех обратившихся.

Музаев отметил, что на Всероссийском совещании с региональными министрами Рособрнадзор попросил крупные субъекты — те, где зафиксировано больше всего заявок от иностранцев — поделиться опытом организации тестирования и приема детей в школы.

По его словам, ведомство начало изучать, как изменилась ситуация в учебных заведениях: от взаимоотношений между детьми до нагрузки на педагогов.

Музаев также уточнил, что свыше 80% детей мигрантов, подавших документы, не смогли поступить в российские школы. Основными причинами стали недостаточное владение русским языком и ошибки при оформлении документов их родителями.

Тестирование для зачисления детей мигрантов в школы России действует с 1 апреля 2025 года.

Ранее в России призвали создать механизм по обучению детей мигрантов русскому языку.

