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В Бурятии возбудили дело после выселения семьи участника СВО

СК возбудил дело после выселения семьи участника СВО, о котором узнал Путин

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РИА Новости

Уголовное дело о халатности возбудили в Бурятии в связи с выселением семьи участника специальной военной операции из ведомственного жилья. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

«По данному факту <...> расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — заявили в СК.

Накануне в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова рассказала о бойце СВО, 20 лет проработавшем в МЧС РФ. По ее словам, семью россиянина по решению суда пытаются выселить из служебной квартиры. Президент России Владимир Путин поручил разобраться с этой ситуацией и подчеркнул, что нельзя так поступать с военнослужащими, которые защищают родину на передовой.

В связи с этим инцидентом председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК РФ по Бурятии Евгению Лагацкому представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также мерах, принятых по восстановлению прав бойца СВО и его близких.

Ранее сообщалось, что на Урале пожилых родителей участника СВО выселяют из дома.

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