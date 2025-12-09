На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле ответили на вопрос о блокировке Roblox в России

Песков: очень много детей прислали письма на прямую линию с Путиным
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Очень много детей прислали письма на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с блокировкой Roblox и других платформ в стране. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

8 декабря глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что после блокировок Roblox и других платформ «каждый второй ребенок» пишет, что хочет уехать из России.

«Этой информацией не владеем. Хотя могу подтвердить, что очень много детских обращений по этой теме», — сказал представитель Кремля.

3 декабря Роскомнадзор сообщил о полном ограничении доступа к игровой платформе Roblox на территории России. Основанием для блокировки послужили системные нарушения, выявленные в ходе мониторинга, вроде массового и неоднократного распространения материалов, содержащих пропаганду экстремизма, терроризма и не только.

В игре нет ни сюжета, ни определенного жанра, однако Россия вошла в топ-3 стран по числу посетителей этого онлайн-ресурса. Что это за игра, почему за последние месяцы она вызвала шквал общественного негодования, и правда ли, что платформа опасна для детей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» разобралась, как детская онлайн-игра Roblox превратилась в огромную порностудию.

