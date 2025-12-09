Бывший министр финансов Самарской области умер в СИЗО

Бывший министр финансов Самарской области Андрей Прямилов, находившийся под следствием по делу об организации преступного сообщества при строительстве метро, умер. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«Подтверждаем», — ответили в ведомстве на вопрос о смерти Прямилова.

Прямилов был задержан утром 17 октября неподалеку от своего дома, где также прошел обыск. По словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, Прямилов организовал незаконный перевод аванса в размере 3,5 млрд рублей из резервного фонда региона на строительство станции «Театральная» самарского метрополитена, хотя его ведомство не имело полномочий на такое финансирование.

18 октября Прямилова арестовали. Ему вменили превышение должностных полномочий при получении средств инфраструктурного кредита и средств резервного фонда Самарской области для финансирования строительства метро. Вскоре следствие предъявило обвинение эес-чиновнику в организации преступного сообщества. Подробнее об уголовных делах команды экс-губернатора Дмитрия Азарова – в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-губернатора Самарской области уведомили о запрете покидать страну.