Экс-губернатора Самарской области уведомили о запрете покидать страну

Бывшему губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, как и другим носителям гостайны, запрещено покидать Россию в течение пяти лет после отставки. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Азаров официально уведомлен о запрете, документ доставлен по месту регистрации экс-чиновника.

Хинштейн напомнил, что ранее был принят закон, по которому «секретоносителям» ограничили выезд за рубеж даже после их увольнения сроком на пять лет.

Сразу после отставки Азарова «его люди предприняли попытку провести «обрезание» секретности», что, по мнению депутата, показательно.

По его словам, в управлении по защите гостайны облправительства «спешно сварганили документ, что якобы Азаров не знакомился с секретными данными аж с 2020 года, а, следовательно, срок запрета на выезд надо отсчитывать с этого периода», но «попытка фальсификации не прошла».

Границы для экс-губернатора закрыты вплоть до 31 мая 2029 года, добавил депутат.

31 мая Азаров заявил, что покидает свой пост. ТАСС писал, что он может стать первым заместителем гендиректора «Ростеха».

Ранее депутатам запретили ездить за рубеж без уведомления.