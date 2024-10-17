Правоохранители задержали экс-министра финансов Самарской области

Бывшего министра финансов Самарской области Андрея Прямилова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Прямилов был задержан утром 17 октября неподалеку от своего дома, где также прошел обыск. В данный момент проводятся следственные мероприятия.

По словам Хинштейна, Прямилов организовал незаконный перевод аванса в размере 3,5 млрд рублей из резервного фонда региона на строительство метрополитена, хотя его ведомство не имело полномочий на такое финансирование.

«С большой вероятностью следствие будет просить об аресте обвиняемого,» - отметил Хинштейн.

Он также добавил, что Прямилов является одним из старейших партнеров бывшего губернатора Дмитрия Азарова.

В сентябре сотрудники правоохранительных органов задержали главу Безенчукского муниципального района Самарской области Владимира Аникина по подозрению в получении взяток.

Ранее в Свердловской области задержали мэра одного из городов.