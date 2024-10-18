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В Самаре арестовали «членов команды» экс-губернатора Самарской области

«Коммерсантъ»: суд Самары арестовал двух бывших министров региона

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Суд в Самаре арестовал членов команды бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В результате за решетку попали экс-министр строительства Николай Плаксин и Андрей Прямилов, который раньше возглавлял министерство финансов области, сообщает «Коммерсантъ».

Кроме того, как указывает газета, бывшему начальнику регионального минтранса Ивану Пивкину продлили срок пребывания под стражей на два месяца. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн намекнул на возможность новых задержаний и арестов среди окружения экс-губернатора.

Также уточняется, что сам Азаров недавно был вызван на допрос следователем СУ СКР по Самарской области в рамках расследования по антикоррупционному законодательству.

В сентябре сотрудники правоохранительных органов задержали главу Безенчукского муниципального района Самарской области Владимира Аникина по подозрению в получении взяток. Хинштейн тогда отмечал, что чиновник был «креатурой Азарова».

Ранее экс-губернатора Самарской области уведомили о запрете покидать страну.

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