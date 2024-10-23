Экс-губернатора Самарской области допросили по двум уголовным делам

Экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на прошлой неделе допросили в рамках двух уголовных дел, расследуемых главным следственным управлением областного главного управления МВД. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным «Ъ», бывший глава области отказался давать показания, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ.

Первое уголовное дело связано с мошенничеством в АНО «Институт регионального развития» — обвиняемой по нему является бывшая советница Азарова Ольга Михеева. По данным следствия, она занимала в организации сразу две должности — генерального директора и директора по стратегическому развитию. Правоохранители считают, что Михеева выплачивала себе зарплату и премии за работу, которую в действительности не выполняла.

Второе уголовное дело связано с превышением должностных полномочий неустановленными лицами из числа чиновников правительства Самарской области при передаче самарской девелоперской компании «Древо» Николая Чудаева земельных участков в долгосрочную аренду без проведения конкурса.

18 октября суд в Самаре арестовал членов команды Азарова — за решетку попали экс-министр строительства Николай Плаксин и Андрей Прямилов, который раньше возглавлял министерство финансов региона.

В сентябре сотрудники правоохранительных органов задержали главу Безенчукского муниципального района Самарской области Владимира Аникина по подозрению в получении взяток. Как отмечал депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн, чиновник был «креатурой Азарова».

Ранее экс-губернатора Самарской области уведомили о запрете покидать страну.