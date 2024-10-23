Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-губернатора Самарской области допросили по двум уголовным делам

«Ъ»: экс-губернатора Самарской области Азарова допросили по двум уголовным делам

close
Александр Кряжев/РИА Новости

Экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на прошлой неделе допросили в рамках двух уголовных дел, расследуемых главным следственным управлением областного главного управления МВД. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным «Ъ», бывший глава области отказался давать показания, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ.

Первое уголовное дело связано с мошенничеством в АНО «Институт регионального развития» — обвиняемой по нему является бывшая советница Азарова Ольга Михеева. По данным следствия, она занимала в организации сразу две должности — генерального директора и директора по стратегическому развитию. Правоохранители считают, что Михеева выплачивала себе зарплату и премии за работу, которую в действительности не выполняла.

Второе уголовное дело связано с превышением должностных полномочий неустановленными лицами из числа чиновников правительства Самарской области при передаче самарской девелоперской компании «Древо» Николая Чудаева земельных участков в долгосрочную аренду без проведения конкурса.

18 октября суд в Самаре арестовал членов команды Азарова — за решетку попали экс-министр строительства Николай Плаксин и Андрей Прямилов, который раньше возглавлял министерство финансов региона.

В сентябре сотрудники правоохранительных органов задержали главу Безенчукского муниципального района Самарской области Владимира Аникина по подозрению в получении взяток. Как отмечал депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн, чиновник был «креатурой Азарова».

Ранее экс-губернатора Самарской области уведомили о запрете покидать страну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами