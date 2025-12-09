На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сахалинской области зафиксировали мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло вблизи побережья Курильских островов
close
Reuters

Мощное землетрясение произошло в ночь на 9 декабря у побережья Курильских островов в Сахалинской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сейсмическую станцию «Южно-Сахалинск».

Отмечается, что магнитуда подземных толчков достигла 7,6.

«[Землетрясение] могли ощутить на Южных Курильских островах до четырех баллов», — говорится в сообщении.

Из него следует, что очаг природного катаклизма располагался на глубине 20 км.

8 декабря в Японии произошло землетрясение магнитудой 7.2. На этом фоне для восточного и северо-восточного побережья страны объявили угрозу цунами. Более того, в северной части Японии приостановили движение поездов по нескольким железнодорожным линиям.

Как рассказала премьер-министр страны Санаэ Такаити, в результате природного катаклизма пострадали около 30 человек. Также подземные толчки спровоцировали пожар в одном из домов. Глава японского правительства заверила, что власти продолжают работу по оценке причиненного стихийным бедствием ущерба. Кроме того, она предупредила граждан о высокой вероятности масштабного землетрясения в районе острова Хоккайдо до побережья Санрику на северо-востоке острова Хонсю.

Ранее в Российской академии наук оценили опасность цунами от землетрясения в Японии для РФ.

