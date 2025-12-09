В МЧС рассказали, сколько человек эвакуировали из горящего колледжа в Новосибирске

МЧС: из колледжа в Новосибирске эвакуировали 670 учащихся из-за пожара

Из колледжа в Новосибирске эвакуировали 670 учащихся из-за пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

«Эвакуировано 670 учащихся. Информация о пострадавших не поступала», — поделились в министерстве.

Отмечается, что пожарные продолжают бороться с возгоранием.

Информация о пожаре в новосибирском педагогическом колледже появилась утром 9 декабря.

Возгорание произошло в расположенном на третьем этаже кабинете. Затем огонь перекинулся на кровлю. В тушении пожара участвуют 67 человек и 17 единиц техники, включая высотную. На месте происшествия развернут штаб пожаротушения.

9 декабря на юго-западе Москвы загорелись строительные бытовки, эвакуированы около 90 человек. Возгорание произошло на улице Поляны, вл. 3А, стр. 2. Причины пожара в министерстве не уточнили.

Утром в среду, 3 декабря, в столичном районе Митино произошло возгорание гаражного комплекса.

Ранее в Бразилии загорелся самолет с людьми.