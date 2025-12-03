На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве загорелся гаражный комплекс

В московском районе Митино загорелся гаражный комплекс
Прокуратура Москвы

В районе Митино в Москве произошло возгорание гаражного комплекса. О пострадавших не сообщается, пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».

Как уточняется, чрезвычайное происшествие произошло на улице Генерала Белобородова. На кадрах, опубликованных каналом, виден большой столб дыма.

Установление обстоятельств случившегося контролирует Тушинская межрайонная прокуратура, сообщает столичное ведомство в своем Telegram-канале. Там уточнили, что пожар произошел в гаражном комплексе на указанной улице.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — пишут журналисты.

3 декабря в ангаре на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве произошел пожар. Предварительно, площадь возгорания составляет 400 кв. метров. В результате пожара произошло обрушение на площади 50 кв. метров.

Ранее в Крыму школьница устроила пожар, разогревая печенье в микроволновке.

