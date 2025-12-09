На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Патрушев заявил, что россиянам хватит красной икры

Патрушев: дефицита красной икры на Новый год в России не будет
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Дефицита красной икры на Новый год в России не будет, ее в достаточном количестве. Об этом заявил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Патрушев.

«В достаточном количестве. Я думаю, что не будет здесь проблем», — сказал он, отвечая на вопрос агентства.

14 ноября в Рыбном союзе заявили «Газете.Ru», что объективных причин для роста цен на красную рыбу и лососевую икру из-за недостаточного предложения в преддверии Нового года нет. Там добавили, что только икры в этом сезоне было произведено на 39% больше, чем в прошлом году.

Согласно исследованию финансового маркетплейса «Сравни», стоимость бутербродов с натуральной красной икрой в России за год выросла на 13%, с 969 до 1090 рублей.

При этом продажи красной икры за девять месяцев 2025 года упали на 45,1% в натуральном выражении и на 10,1% — в стоимостном.

Ранее россиян предупредили о рисках покупки красной икры «с рук».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как вырастут пособия и выплаты в России в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами