Патрушев заявил, что россиянам хватит красной икры

Патрушев: дефицита красной икры на Новый год в России не будет

Дефицита красной икры на Новый год в России не будет, ее в достаточном количестве. Об этом заявил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Патрушев.

«В достаточном количестве. Я думаю, что не будет здесь проблем», — сказал он, отвечая на вопрос агентства.

14 ноября в Рыбном союзе заявили «Газете.Ru», что объективных причин для роста цен на красную рыбу и лососевую икру из-за недостаточного предложения в преддверии Нового года нет. Там добавили, что только икры в этом сезоне было произведено на 39% больше, чем в прошлом году.

Согласно исследованию финансового маркетплейса «Сравни», стоимость бутербродов с натуральной красной икрой в России за год выросла на 13%, с 969 до 1090 рублей.

При этом продажи красной икры за девять месяцев 2025 года упали на 45,1% в натуральном выражении и на 10,1% — в стоимостном.

Ранее россиян предупредили о рисках покупки красной икры «с рук».