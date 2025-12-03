В России рухнули продажи красной икры

В России за девять месяцев текущего года продажи красной икры упали на 45,1% в натуральном выражении, и на 10,1% в стоимостном. Об этом ТАСС сообщили в аналитической компании NTech.

Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов считает, что оптовые цены на икру могут вырасти, но на рознице в предновогодний период это должно сказаться в меньшей степени.

Он также призвал не забывать про те приемы, которыми пользуются торговые сети. Ардалионов пояснил, что накануне праздников они часто снижают стоимость некоторых «якорных» товаров, приходя за которыми потребитель в это же время приобретет ряд других, но уже не по акционным, а обычным ценам.

14 ноября в Рыбном союзе рассказали «Газете.Ru», что объективных причин для роста цен на красную рыбу и лососевую икру из-за недостаточного предложения в преддверии Нового года нет. Там добавили, что только икры в этом сезоне было произведено на 39% больше, чем в прошлом году.

При этом «Известия» писали, что средняя стоимость красной икры за год увеличилась на 33%, несмотря на хороший улов рыбы.

