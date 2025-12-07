Россиян предупредили о рисках покупки красной икры «с рук»

Покупка красной икры через частные объявления у непроверенных продавцов может представлять опасность для здоровья. Об этом предупредила в беседе с ТАСС доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

Она отметила, что приобретение продукции «с рук», в том числе через соцсети, может быть рискованным не только для кошелька, но и для здоровья, поскольку существует вероятность покупки фальсификата, пищевого отравления или заражения паразитами.

Эксперт уточнила, что особенно это касается красной икры. Среди проблем она выделила подделку «имитированной икрой», пересортицу и нарушение условий хранения продукта. Ильяшенко подчеркнула, что наиболее безопасным вариантом является покупка в крупных проверенных магазинах, где продукция сопровождается документами о качестве, промаркирована в системе «Честный знак» и хранится при соблюдении необходимых температурных условий. В свою очередь, рынки и покупки через интернет остаются вариантами для тех, кто готов идти на риск ради потенциальной выгоды.

По словам специалиста, перед Новым годом цены на красную рыбу и икру могут вырасти в среднем до 1 400 и 9 900 рублей за килограмм соответственно из-за сезонного спроса и других факторов.

