В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4

На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Японское метеорологическое агентство.

Толчки были зафиксированы у восточного побережья префектуры Аомори. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

8 декабря в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6. После этого для восточного и северо-восточного побережья страны объявили угрозу цунами. Японское метеорологическое агентство заявило о приближении цунами высотой около трех метров. На данный момент в районе префектуры Аомори зафиксировали волны высотой 40 сантиметров, а в префектуре Хоккайдо — высотой 20 сантиметров.

В этот же день директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук (РАН) Петр Шебалин предупредил, что цунами, вызванное землетрясением в Японии, может достичь Южных Курил.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о пострадавших в результате землетрясения.