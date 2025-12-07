На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Забитый»: «Радиостанция Судного дня» вышла на связь после победы Петра Яна в бою-реванше

«Радиостанция Судного дня» передала сообщение после победы Яна над Двалишвили
Zhuravlev Andrey/Shutterstock/FOTODOM

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», передала слово «забитый». Сообщение опубликовано в ее Telegram-канале.

«ЦЖАП 54520 ЗАБИТЫЙ 9689 0875», — говорится в посте, появившемся в 15:16.

Обычно УВБ-76 транслирует жужжащий дежурный сигнал, иногда прерывающийся на зашифрованные послания. Из-за этого характерного звука ее называют «Жужжалкой».

Сообщение было опубликовано после того, как россиянин Петр Ян сенсационно избил в кровь грузина Мераба Двалишвили в главном поединке UFC 323 и вновь стал чемпионом организации в легчайшем весе. До боя Двалишвили говорил, что ему принципиально победить русского бойца, потому что он считает Россию врагом своей страны. После поединка грузина отправили в больницу.

На этой неделе «Радиостанция Судного дня» дважды выходила в эфир в четверг, 4 декабря. В первый раз она передала послание со словом «дерношиит», а во втором появилась «живодерка».

Ранее в Белом доме раскрыли, что за голубую таблетку съел Трамп.

