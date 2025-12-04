На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Радио Судного дня вновь вышло в эфир и передало новое загадочное слово

Радио Судного дня УВБ-76 передало сообщение «дерношиит»
true
true
true
close
Борис Приходько/РИА Новости

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радио судного дня», вновь вышла в эфир 4 декабря и передала необычное слово «ДЕРНОШИИТ». Об этом сообщил канал «УВБ-76 логи» в Telegram.

По данным канала, около 12:45 по московскому времени прозвучала последовательность «НЖТИ 44357 ДЕРНОШИИТ 7614 6467». Значение такого слова неизвестно.

В последний раз «Радиостанция Судного дня» передала сразу четыре сообщения за день 1 декабря. По данным канала, слово прозвучало в эфире в 15:48 по московскому времени. Последним словом было «Ошохлыщ», вероятно, также случайный набор букв.

Третьим сообщением 1 декабря было слово «поддержка», вторым — «утюгонит». В первом сообщении в понедельник «Жужжалка» передала крайне редкое сообщение, состоявшее не из одного, а из двух слов — «зоопарк» и «плюшоввод».

Станция УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, что принесло ей прозвище «Жужжалка». Ее также называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку существует версия, что она была создана в СССР в разгар Холодной войны и, по некоторым данным, продолжает использоваться Россией для секретной связи.

Ранее на Западе заявили об «угрозе для НАТО» из-за одного послания «Радиостанции Судного дня».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами