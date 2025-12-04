Радио Судного дня вновь вышло в эфир и передало новое загадочное слово

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радио судного дня», вновь вышла в эфир 4 декабря и передала необычное слово «ДЕРНОШИИТ». Об этом сообщил канал «УВБ-76 логи» в Telegram.

По данным канала, около 12:45 по московскому времени прозвучала последовательность «НЖТИ 44357 ДЕРНОШИИТ 7614 6467». Значение такого слова неизвестно.

В последний раз «Радиостанция Судного дня» передала сразу четыре сообщения за день 1 декабря. По данным канала, слово прозвучало в эфире в 15:48 по московскому времени. Последним словом было «Ошохлыщ», вероятно, также случайный набор букв.

Третьим сообщением 1 декабря было слово «поддержка», вторым — «утюгонит». В первом сообщении в понедельник «Жужжалка» передала крайне редкое сообщение, состоявшее не из одного, а из двух слов — «зоопарк» и «плюшоввод».

Станция УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, что принесло ей прозвище «Жужжалка». Ее также называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку существует версия, что она была создана в СССР в разгар Холодной войны и, по некоторым данным, продолжает использоваться Россией для секретной связи.

Ранее на Западе заявили об «угрозе для НАТО» из-за одного послания «Радиостанции Судного дня».