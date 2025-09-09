В Белом доме раскрыли, что за голубую таблетку съел Трамп во время матча

Неопознанная голубая таблетка, которую увидели во рту у президента США Дональда Трампа, оказалась мятной конфетой. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

В публикации говорится, что фотография, на которой американский лидер изображен с таинственной синей таблеткой между зубами, была сделана во время теннисного матча 7 сентября. Этот снимок вызвал бурную дискуссию среди пользователей интернета, которые принялись гадать, что же такое положил в свой рот Трамп.

Чиновник Белого дома развеял возникшие в сети слухи и ответил на волнующий людей вопрос.

«Это была мятная конфета», — заявил собеседник издания.

До этого в соцсетях начали распространяться теории о том, что Дональд Трамп якобы тяжело болен или его вовсе уже нет на этом свете. Американцы пришли к такому выводу из-за внезапного исчезновения президента США из информационного поля, а также синяка на его руке, возросшего «индекса пиццы» и странного заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о готовности занять пост лидера страны в случае «ужасной трагедии».

Однако 1 сентября Трамп вышел на связь и прокомментировал слухи о своей болезни словами «никогда в жизни не чувствовал себя лучше».

