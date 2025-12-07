Петр Ян сенсационно избил в кровь ненавистника России и стал чемпионом UFC

Петр Ян победил Мераба Двалишвили на UFC 323 и стал чемпионом

Российский боец Петр Ян единогласным решением судей победил грузина Мераба Двалишвили в главном поединке UFC 323 и стал чемпионом организации в легчайшем весе. Ранее Двалишвили заявлял, что ему принципиально победить русского бойца, потому что он считает Россию врагом Грузии. После поединка грузина отправили в больницу.

Петр Ян сумел снова завоевать чемпионский пояс UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) — спустя 4 года и 9 месяцев после того, как впервые стал чемпионом.

За эти 1736 дней российский боец пережил худший этап в карьере: со скандалом потерял титул из-за запрещенного приема на Алджамейне Стерлинге, потерпел три поражения подряд — от того же Стерлинга, Шона О'Мэлли и Мераба Двалишвили, — и оказался вычеркнут из списка топовых бойцов.

Казалось, что карьера Петра Яна идет ко дну, но 32-летний боец сумел перезагрузиться, избавиться от постоянных травм, одержать три победы кряду — и снова получил право на титульный поединок.

Однако действующий чемпион — грузинский боец Мераб Двалишвили — считался безоговорочным фаворитом этого противостояния.

Он одержал 14 побед подряд и стал первым бойцом в истории UFC, которому удалось трижды защитить чемпионский пояс за один календарный год.

Более того, в 2023 году тогда еще не звездный Двалишвили уверенно победил Петра Яна единогласным решением судей, заодно поставив рекорд UFC по попыткам тейкдаунов (49).

После той победы грузинский боец подчеркнул, что ему было важно одержать победу над россиянином.

«Я больше всего горжусь победой над русским — Петром Яном. Его страна — враг моей страны. Это спорт, однако для меня это больше, чем просто бой. Я должен драться за своих», — говорил Двалишвили на пресс-конференции.

Однако Петр Ян вышел на титульный поединок против Двалишвили с флагом России и сделал невозможное — уверенно одолел действующего чемпиона, который до этого никогда не проигрывал в пятираундовом противостоянии.

close Stephen R. Sylvanie-Imagn Images/Reuters

Уже в самом начале поединка россиянин нанес Двалишвили сильное рассечение, и кровь начала заливать лицо чемпиона. В дальнейшем ситуация стала только хуже: Петр Ян разбил сопернику нос, и его лицо стало напоминать кровавое месиво.

Всего россиянин нанес 139 точных ударов: Двалишвили никогда не пропускал столько за один поединок.

Грузинский боец принялся искать спасение в борьбе, которая считается его сильнейшей стороной: недаром он прослыл неутомимым борцом, который с одинаковой интенсивностью способен провести пять раундов подряд.

Но не тут-то было: Петр Ян обескуражил чемпиона своей потрясающей защитой от тейкдаунов — предотвратил 27 попыток из 29!

Таким образом, Двалишвили лишь дважды сумел перевести россиянина в партер.

Кроме того, сам Ян с неожиданным удовольствием шел в борьбу: пять раз перевел соперника в партер и однажды очень эффектно поднял его в воздух и со всей мощи бросил — практически вниз головой.

В таком же стиле россиянин поставил красивую точку в поединке — схватил Двалишвили за корпус и бросил на настил. Судьи единогласно отдали победу Яну со счетом 49:46, 49:46, 48:47.

Этот поединок был признан боем вечера. Рубка в стойке то и дело перемежалась ожесточенной борьбой в партере, благодаря чему бой выглядел очень разнообразным и динамичным.

«Привет моей стране России и всем болельщикам со всего СНГ, со всего мира! — заявил Петр Ян в октагоне после поединка.

— Я очень счастлив стоять здесь с поясом чемпиона. Я очень долго трудился и готовился. UFC изменил мою жизнь. Спасибо!»

Двалишвили достойно принял поражение, но пообещал вернуться сильнее и дать Яну жаркий реванш.

«Я хотел показать интересный поединок и рад, что это получилось. Поздравляю Петра. Я хочу реванша. Я пережил четыре весогонки в 2025 году? Да, мне всегда тяжело согнать вес, чтобы попасть в эту категорию. Но я сам выбрал этот путь и не хочу превращать это в свое оправдание. Сегодня Петр был лучшим бойцом, чем я. А моя история еще не закончена, я стану лучше, я вернусь!» — пообещал грузинский боец.

Сразу после поединка Двалишвили отправили в больницу из-за большого количества травм.