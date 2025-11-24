На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Две группы диверсантов ВСУ по ошибке перестреляли друг друга под Купянском

ТАСС: две группы диверсантов ВСУ перестреляли друг друга под Купянском
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Две диверсионные группы Вооруженных сил Украины по ошибке вступили в боестолкновение друг с другом при попытке проникновения в Купянск. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источников, в задачи диверсантов входило уничтожение российских сил на одном из участков города для будущего прорыва обороны, а также показательная установка украинских флагов. В результате инцидента ВСУ потеряли безвозвратно пять человек и трое получили ранения.

«Под Купянском две диверсионных группы противника по ошибке друг друга перестреляли, есть данные радиоперехватов», — сообщили в силовых структурах.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские войска взяли под контроль Купянск в Харьковской области. В городе и около него заблокирована значительная группировка ВСУ. Освобождение Купянска позволит «замкнуть кольцо» вокруг украинского гарнизона во множестве населенных пунктов, объяснили власти ДНР. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин предупредил о повторении ситуации с Купянском.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
