Две группы диверсантов ВСУ по ошибке перестреляли друг друга под Купянском

Две диверсионные группы Вооруженных сил Украины по ошибке вступили в боестолкновение друг с другом при попытке проникновения в Купянск. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источников, в задачи диверсантов входило уничтожение российских сил на одном из участков города для будущего прорыва обороны, а также показательная установка украинских флагов. В результате инцидента ВСУ потеряли безвозвратно пять человек и трое получили ранения.

«Под Купянском две диверсионных группы противника по ошибке друг друга перестреляли, есть данные радиоперехватов», — сообщили в силовых структурах.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские войска взяли под контроль Купянск в Харьковской области. В городе и около него заблокирована значительная группировка ВСУ. Освобождение Купянска позволит «замкнуть кольцо» вокруг украинского гарнизона во множестве населенных пунктов, объяснили власти ДНР. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин предупредил о повторении ситуации с Купянском.