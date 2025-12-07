На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: военным ВСУ приказали расстреливать отступающих сослуживцев под Купянском

ТАСС: ВСУ отдали приказ открывать огонь по отступающим бойцам под Купянском
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало бойцам Нацгвардии открывать огонь по военнослужащим, покидающим позиции под Купянском. Об этом свидетельствует радиоперехват, который имеется в распоряжении ТАСС.

Как сообщили агентству в российских силовых структурах, запись содержит переговоры командира одного из подразделений 15-й бригады Нацгвардии Украины с подчиненными. Слышно, что командир с позывным «Робинзон» приказывает подчиненному с позывным «Фобос» ликвидировать двух дезертиров для устрашения остальных, а если бойцы продолжат попытки покинуть поле боя, то открыть огонь по остальным отступающим.

7 октября силовики рассказали, что в районе Купянска обострился конфликт между украинскими подразделениями — солдатами 114-й бригады теробороны и военнослужащими 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг». По данным источника ТАСС, военные начали целенаправленно наносить удары друг по другу, используя беспилотники, гранатометы и противотанковые мины. Из-за таких столкновений обе бригады понесли значительные потери. По словам собеседника агентства, ситуация достигла такой степени, что российским силам, находящимся поблизости, нередко «не приходится вмешиваться — стороны сами уничтожают друг друга».

Ранее украинский заградотряд уничтожил бригаду пехоты ВСУ за попытку отступления.

СВО: последние новости
