Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало бойцам Нацгвардии открывать огонь по военнослужащим, покидающим позиции под Купянском. Об этом свидетельствует радиоперехват, который имеется в распоряжении ТАСС.

Как сообщили агентству в российских силовых структурах, запись содержит переговоры командира одного из подразделений 15-й бригады Нацгвардии Украины с подчиненными. Слышно, что командир с позывным «Робинзон» приказывает подчиненному с позывным «Фобос» ликвидировать двух дезертиров для устрашения остальных, а если бойцы продолжат попытки покинуть поле боя, то открыть огонь по остальным отступающим.

7 октября силовики рассказали, что в районе Купянска обострился конфликт между украинскими подразделениями — солдатами 114-й бригады теробороны и военнослужащими 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг». По данным источника ТАСС, военные начали целенаправленно наносить удары друг по другу, используя беспилотники, гранатометы и противотанковые мины. Из-за таких столкновений обе бригады понесли значительные потери. По словам собеседника агентства, ситуация достигла такой степени, что российским силам, находящимся поблизости, нередко «не приходится вмешиваться — стороны сами уничтожают друг друга».

Ранее украинский заградотряд уничтожил бригаду пехоты ВСУ за попытку отступления.