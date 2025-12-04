Юрист рассказал об обжаловании блокировки игры Roblox

Юрист Зернов: решение о блокировке Roblox в России может быть обжаловано

Действия Роскомнадзора по блокировке сервисов онлайн-игры Roblox могут быть обжалованы в суде заинтересованными лицами. Об этом в интервью РИА Новости заявил адвокат Олег Зернов.

«Ограничение доступа к Roblox осуществляется органом исполнительной власти во внесудебном порядке и может быть снято через суд в результате рассмотрения жалобы со стороны заинтересованных лиц, в том числе представителей разработчика игры», — заявил он.

По словам юриста, не исключено, что блокировку могут снять в случае, если компания изменит свою политику и начнет выполнять предписания Роскомнадзора. Он добавил, что в данном контексте речь идет о системе модерирования потенциально опасного контента.

3 декабря Роскомнадзор официально подтвердил полное ограничение доступа к игровой платформе Roblox на территории Российской Федерации. Основанием для блокировки послужили системные нарушения, выявленные в ходе мониторинга, вроде массового и неоднократного распространения материалов, содержащих пропаганду экстремизма, терроризма и не только.

В игре нет ни сюжета, ни определенного жанра, однако Россия вошла в топ-3 стран по числу посетителей этого онлайн-ресурса. Что это за игра, почему за последние месяцы она вызвала шквал общественного негодования, и правда ли, что платформа опасна для детей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

