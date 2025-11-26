На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, как в 2026 году менять водительские права

Юрист Радько: с 2026 года отменяется автопродление водительских прав
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

С 2026 года в России больше не будет действовать автоматическое продление водительских прав. Автомобилистам, удостоверения которых перестанет действовать в 2026 году, нужно будет самостоятельно их заменить по стандартной схеме, напомнил в беседе с 360.ru автоюрист, адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

Водительские права, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, действительны еще в течение трех лет, объяснил эксперт.

«Все очень просто. Если права закончились, например, в 2022 году, то прибавляем три года к дате, указанной в удостоверении. И получаем последний день действия», — отметил он.

А вот если срок истекает после 1 января 2026 года, то менять их нужно по прошествии 10 лет. Для этого нужно собрать пакет документов, включая медсправку по форме № 003-В/у, старые права, паспорт, квитанцию об оплате госпошлины, которая составляет 4 тыс. рублей, перечислил юрист. Справку можно запросить в МФЦ или подразделении ГАИ.

Слухи о том, что при замене прав россиян заставят пересдавать экзамен – ошибочны, подчеркнул Радько. По его словам, такая обязанность у водителя есть только если права у него забрали из-за серьезного нарушения ПДД – например, вождение в пьяном виде.

При сборе документов для выдачи взамен старых прав никакие экзамены не нужны. Это даже не обсуждается», — заключил юрист.

До этого исследователи выяснили, что большинство россиян хотят, чтобы экзамен на водительские права принимал искусственный интеллект (ИИ), а не сотрудник ГАИ – так ответили 56% участников опроса. Они придерживаются мнения, что такая оценка навыков вождения будет непредвзята – если вождение будет принимать ИИ, то пойти на обман или подкуп не получится, а результаты будут справедливыми.

Ранее было названо время года, в которое лучше сдавать на водительские права.

