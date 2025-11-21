Названо время года, в которое лучше сдавать на водительские права

Экзамен на водительские права лучше всего сдавать летом. Об этом RT рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Эксперт объяснил, что летом погодные условия не создают дополнительные сложности. По словам эксперта, чем суше дорога, тем лучше сдавать экзамен.

При этом Хайцеэр порекомендовал не ограничиваться простыми уроками в автошколе и пройти какой-либо продвинутый курс, например, контраварийной подготовки. Специалист объяснил, что специфика вождения в зимний сезон «несколько иная», поэтому водителям важно почувствовать изменения на дороге.

«Машина управляется совершенно по-другому. Опытным водителям я всегда предлагаю выйти на площадку и, поставив пару конусов, покружить и потормошить. Чтобы почувствовать машину перед зимой. А начинающим водителям — быть максимально осторожными», — предупредил он.

Руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин до этого говорил, что новичкам важно соблюдать правила дорожного движения, оценивать обстановку и собственные навыки, чтобы безопасно водить. По его словам, водители с небольшим стажем нередко бывают излишне самоуверенны, поэтому могут нарушать скоростной режим, совершать рискованные маневры и переоценивать свои способности.

