Стало известно об обысках в администрации Пензы

РИА Новости: в администрации Пензы проходят обыски в рамках дела о мошенничестве

В администрации Пензы проходят обыски в рамках расследования дела о мошенничестве. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

«Обыски проходят. Проводят СК России и ФСБ», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дело возбуждено по статье 159 (мошенничество).

