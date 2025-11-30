На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двоих полицейских с Камчатки заподозрили во взятке за провоз рыбы

Виталий Аньков/РИА Новости

На Камчатке полицейских заподозрили во взятке за провоз рыбной продукции. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ноябре на переулке Радужном в городе Елизово. По версии следствия, двое дорожных полицейских остановили автомобиль, перевозивший рыбу. После этого они потребовали у водителя 160 тысяч рублей за содействие в беспрепятственной перевозке их груза по территории региона — мужчина отдал деньги правоохранителям.

Сотрудники УФСБ и ОСБ УМВД России обнаружили и пресекли незаконные действия сотрудников полиции. В данный момент прочие детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Петербурге задержали пресс-секретаря МВД по делу о взятках за утечку полицейских сводок. Совместно со специалистами ФСБ следователи провели обыски по адресам фигурантов, где изъяли технику и служебные документы, содержащие сведения о происшествиях.

Ранее в российском регионе начальника женской колонии задержали за взятку.

