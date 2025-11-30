Двоих полицейских с Камчатки заподозрили во взятке за провоз рыбы

На Камчатке двоих полицейских заподозрили во взятке за провоз рыбы

На Камчатке полицейских заподозрили во взятке за провоз рыбной продукции. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ноябре на переулке Радужном в городе Елизово. По версии следствия, двое дорожных полицейских остановили автомобиль, перевозивший рыбу. После этого они потребовали у водителя 160 тысяч рублей за содействие в беспрепятственной перевозке их груза по территории региона — мужчина отдал деньги правоохранителям.

Сотрудники УФСБ и ОСБ УМВД России обнаружили и пресекли незаконные действия сотрудников полиции. В данный момент прочие детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Петербурге задержали пресс-секретаря МВД по делу о взятках за утечку полицейских сводок. Совместно со специалистами ФСБ следователи провели обыски по адресам фигурантов, где изъяли технику и служебные документы, содержащие сведения о происшествиях.

Ранее в российском регионе начальника женской колонии задержали за взятку.