РИА Новости узнало о задержании в Кузбассе руководителя отдела расследований СУСК

РИА Новости: у начальника отдела особо важных дел СУСК Кузбасса проходят обыски
СУ СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу

В Кузбассе задержали руководителя отдела расследования особо важных дел СУСК Леонида Харитонова. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.

По данным источника, на его рабочем месте проводятся обыски.

Информация о задержании Харитонова, который занимался рядом крупных дел, начала распространяться в местных Telegram-каналах в понедельник утром.

На данный момент официальных комментариев от СУСК Кузбасса или других органов власти по поводу задержания и причин обысков не поступало.

На днях на Камчатке полицейских заподозрили во взятке за провоз рыбной продукции. По версии следствия, двое дорожных полицейских остановили автомобиль, перевозивший рыбу. После этого они потребовали у водителя 160 тысяч рублей за содействие в беспрепятственной перевозке их груза по территории региона — мужчина отдал деньги правоохранителям.

До этого в Петербурге задержали пресс-секретаря МВД по делу о взятках за утечку полицейских сводок. Совместно со специалистами ФСБ следователи провели обыски по адресам фигурантов, где изъяли технику и служебные документы, содержащие сведения о происшествиях.

Ранее в Азербайджане в доме главы оппозиционной партии прошел обыск.

