РИА Новости узнало о задержании в Кузбассе руководителя отдела расследований СУСК

В Кузбассе задержали руководителя отдела расследования особо важных дел СУСК Леонида Харитонова. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.

По данным источника, на его рабочем месте проводятся обыски.

Информация о задержании Харитонова, который занимался рядом крупных дел, начала распространяться в местных Telegram-каналах в понедельник утром.

На данный момент официальных комментариев от СУСК Кузбасса или других органов власти по поводу задержания и причин обысков не поступало.

