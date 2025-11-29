На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Азербайджане в доме главы оппозиционной партии прошел обыск

В Азербайджане в доме главы оппозиционной партии Али Керимли прошел обыск
true
true
true
close
Aziz Karimov/Global Look Press

Служба государственной безопасности Азербайджана провела обыск в доме лидера партии «Народный фронт Азербайджана» Али Керимли. Об этом рассказало агентство Trend со ссылкой на источник в спецслужбе.

«Обыск проводится в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего главы администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева», — уточнило издание.

При этом информация о задержании Али Керимли в настоящее время отсутствует.

В октябре Сабаильский суд в Баку арестовал экс-главу администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева Рамиза Мехтиева. 87-летнего политика обвиняют в государственной измене, отмывании преступно нажитых средств и попытке захвата государственной власти.

Мехтиев занимал должность главы администрации в период с 1995 по 2019 год. Он был арестован на четыре месяца.

Ранее украинские СМИ раскрыли подробности обысков у Ермака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами