В Азербайджане в доме главы оппозиционной партии прошел обыск

В Азербайджане в доме главы оппозиционной партии Али Керимли прошел обыск

Служба государственной безопасности Азербайджана провела обыск в доме лидера партии «Народный фронт Азербайджана» Али Керимли. Об этом рассказало агентство Trend со ссылкой на источник в спецслужбе.

«Обыск проводится в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего главы администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева», — уточнило издание.

При этом информация о задержании Али Керимли в настоящее время отсутствует.

В октябре Сабаильский суд в Баку арестовал экс-главу администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева Рамиза Мехтиева. 87-летнего политика обвиняют в государственной измене, отмывании преступно нажитых средств и попытке захвата государственной власти.

Мехтиев занимал должность главы администрации в период с 1995 по 2019 год. Он был арестован на четыре месяца.

Ранее украинские СМИ раскрыли подробности обысков у Ермака.