Кинокритик Долин обжалует заочный арест

Адвокаты кинокритика Долина подали жалобу на заочный арест в 
Владимир Трефилов/РИА Новости

В Савеловский суд Москвы поступила жалоба на заочный арест кинокритика Антона Долина (признан в РФ иностранным агентом) по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

«В суд поступила апелляционная жалоба защиты», — передает агентство.

21 ноября столичный суд заочно арестовал л Долина на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Сам кинокритик охарактеризовал ситуацию со своим арестом в России как «плохую, унизительную и противную». В то же время Долин заявил, что текущая ситуация не сравнится с реальным арестом.

В конце сентября против кинокритика Долина было возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении закона о деятельности иноагентов. Сообщалось, что он неоднократно нарушал требования закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

В феврале Московский городской суд признал законным штраф в 15 тысяч рублей, наложенный на Долина за участие в деятельности нежелательной организации. Сообщается, что причиной штрафа стал его сотрудничество с изданием «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией), за которое на кинокритика составили протокол.

Долин был внесен в список иноагентов в октябре 2022 года за ведение политической деятельности. После начала специальной военной операции (СВО) он уехал из России, а в августе 2025 года вместе с супругой получил гражданство Молдавии.

Ранее суд добавил писателю Акунину (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) год колонии.

