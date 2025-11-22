На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Долин о своем заочном аресте: «Это плохо, унизительно и противно»

Кинокритик Антон Долин назвал унизительным свой заочный арест в России
Владимир Трефилов/РИА Новости

Кинокритик и публицист Антон Долин (признан в РФ иностранным агентом) охарактеризовал в Telegram-канале ситуацию со своим заочным арестом в России как «плохую, унизительную и противную».

Долин подчеркнул ироничную связь с местом, которое вынесло решение против него: будучи в России, он часто проходил мимо Савеловского районного суда Москвы по делам.

«Да, это плохо, а не только унизительно и противно. Да, это делает мою жизнь даже вне РФ значительно хуже и опаснее», — отметил журналист.

В то же время Долин заявил, что нынешняя ситуация не сравнится с реальным арестом.

В сентябре в отношении Долина было возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Сообщалось, что кинокритик неоднократно допускал нарушения закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Долин внесен в перечень иноагентов в октябре 2022 года за «осуществление политической деятельности». Он уехал из России после начала СВО и в августе 2025-го получил гражданство Молдавии вместе с женой.

В январе 2024 года стало известно, что Долин избавился от своего последнего бизнеса в России.

Ранее стало известно, что рэпер Slimus избавился от последней недвижимости в Москве и переехал в США.

