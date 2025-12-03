Суд добавил Акунину год колонии

Суд добавил писателю Борису Акунину один год колонии по иноагентскому делу

Суд добавил заочно осужденному в РФ писателю Борису Акунину (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) один год колонии по иноагентскому делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

«Суд постановил назначить Чхартишвили (настоящее имя писателя — Григорий Чхартишвили. — «Газета.Ru») наказание в виде лишения свободы на срок один год. Путем полного присоединения наказания окончательно назначить Чхартишвили наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет колонии», — огласила приговор судья.

14 июля 2025 года суд признал Акунина виновным по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Тогда писателя приговорили к 14 годам лишения свободы . Гособвинение просило для него 18 лет. Также публицисту запретили администрировать интернет-сайты в течение четырех лет после предполагаемого освобождения.

23 октября стало известно, что Таганская межрайонная прокуратура возбудила против Акунина уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Ранее Акунин призвал «перекроить» Европу.