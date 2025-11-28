На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава подмосковного рехаба, где истязали подростков, не признала вину

В Подмосковье глава рехаба, где издевались над подростками, не признала вину
true
true
true

В Подмосковье организатор рехаба, где издевались над несовершеннолетними, не признала свою вину. Об этом сообщает СК России.

Организатору центра Анне Хоботовой предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также незаконном ограничении свободы и истязании. Женщина во время допроса не признала своей вины, в содеянном не раскаялась.

Обвинение по уголовному делу также предъявили администратору рехаба и 18-летней постоялице, которая принимала участие в избиении и истязании подростков. Проведены допросы 24 несовершеннолетних и их родителей, осмотры места происшествия и экспертизы. Расследование продолжается.

25 ноября в управлении СК по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела после закрытия реабилитационного центра, где пытали несовершеннолетних. В действиях работников учреждения усмотрели признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сообщалось, что всего в центре удерживали 24 несовершеннолетних. Одному из них нанесли настолько серьезные повреждения, что он впал в кому, его жизнь под угрозой.

Ранее силовики пришли с обыском еще в один филиал рехаба, где издевались над детьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами