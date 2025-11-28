Глава подмосковного рехаба, где истязали подростков, не признала вину

В Подмосковье глава рехаба, где издевались над подростками, не признала вину

В Подмосковье организатор рехаба, где издевались над несовершеннолетними, не признала свою вину. Об этом сообщает СК России.

Организатору центра Анне Хоботовой предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также незаконном ограничении свободы и истязании. Женщина во время допроса не признала своей вины, в содеянном не раскаялась.

Обвинение по уголовному делу также предъявили администратору рехаба и 18-летней постоялице, которая принимала участие в избиении и истязании подростков. Проведены допросы 24 несовершеннолетних и их родителей, осмотры места происшествия и экспертизы. Расследование продолжается.

25 ноября в управлении СК по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела после закрытия реабилитационного центра, где пытали несовершеннолетних. В действиях работников учреждения усмотрели признаки оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сообщалось, что всего в центре удерживали 24 несовершеннолетних. Одному из них нанесли настолько серьезные повреждения, что он впал в кому, его жизнь под угрозой.

Ранее силовики пришли с обыском еще в один филиал рехаба, где издевались над детьми.