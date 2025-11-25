Следователи Подмосковья возбудили дело после истязания детей в ребцентре

В Подмосковье возбудили дело после обнаружения ребцентра с 24 подростками

Следователи возбудили уголовное дело после закрытия реабилитационного центра, где пытали несовершеннолетних. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В действиях работников сотрудники СК усмотрели признаки услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В Следственном комитете также подтвердили то, что родители направляли своих детей в ребцентр, чтобы те избавились от зависимостей. На деле постояльцев истязали.

«С законными представителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам», – сообщается в публикации.

Обвинения предъявили администратору центра и 18-летней постоялице, которая участвовала в избиениях. Организаторов еще не поймали.

Администратора отправили под стражу. Сообщалось, что всего в центре удерживали 24 несовершеннолетних. Одному из них нанесли настолько серьезные повреждения, что он впал в кому, его жизнь под угрозой.

