В Подмосковье задержали блогера и основателя элитного рехаба «Антонов PRO»

В Московской области правоохранители задержали блогера и основателя элитного рехаба «Антонов PRO». В его реабилитационном центре якобы пытали пациентов, пишет Telegram-канал 112.

«Предварительно, 30 ноября один из постояльцев набрал родственникам и сообщил, что в рехабе Антонова в Видном избивают людей и морят голодом. Туда нагрянули силовики — они задержали самого Максима Антонова, персонал и обнаружили свидетельства пыток», — говорится в посте.

Как отмечает канал, центр рекламировали многие звезды: например, Тимати и Нилетто. Его основатель — 41-летний Максим Антонов, бывший зависимый. В блоге он подробно рассказывало тяжелом прошлом. По его словам, он был завсегдатаем рехабов, а также привлекался, в том числе, за сбыт наркотиков, пишет 112.

Уточняется, что сейчас Антонова допрашивают.

В конце ноября 2025 года в Подмосковье арестовали владелицу рехаба в городе Дедовске Анну Хоботову. Истринский суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу. Хоботова пробудет под арестом до 22 января 2026 года.

Организатору центра Анне Хоботовой предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также незаконном ограничении свободы и истязании. Женщина во время допроса не признала своей вины, в содеянном не раскаялась.

Ранее силовики пришли с обыском еще в один филиал рехаба, где издевались над детьми.