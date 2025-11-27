Силовики пришли с обыском еще в один филиал рехаба, где издевались над детьми

Baza: в Красногорске силовики проводят обыски еще в одном рехабе для подростков

Правоохранители пришли с обыском еще в один реабилитационный центр для подростков Анны Хоботовой — в Подмосковном Красногорске. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«По данным «Базы», одного из координаторов «Шанса» ростовчанина Алишера И. задержали и отправили в СИЗО после заявления матери 14-летней девочки о насилии», — говорится в посте.

Накануне в управлении СК по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела после закрытия реабилитационного центра, где пытали несовершеннолетних. В действиях работников учреждения усмотрели признаки услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

26 ноября стало известно о возбуждении уголовного дела по факту нарушений прав несовершеннолетних в филиале московского реабилитационного центра для подростков имени Анны Хоботовой в частном коттедже по улице Железнодорожников в поселке Исеть в Свердловской области.

Там находились несовершеннолетние в возрасте от 10 до 18 лет, которых туда доставили их законные представители из ХМАО, Томска, Кировской и Свердловской областей. Родители забрали уже 11 из 22 человек, находившихся в центре на момент визита силовиков, остальных на время отправили в социальные учреждения.

Ранее петербурженка отправила брата в рехаб из-за того, что они поссорились.